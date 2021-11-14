سافر من الرياض بسبائك ذهبية.. وسقط في مطار القاهرة

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وجدوا 10 سبائك بين طيات الملابس في إحدى الحقائب

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري تهريب سبائك ذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة ومصادرة المضبوطات.

وحسب موقع "القاهرة 24"، قال مصدر بالمطار، إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة قادمة من الرياض، استوقف مأمورُ الجمرك أحدَ الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية.

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة، تَبين وجود 10 سبائك ذهبية بوزن واحد كغم بين طيات الملابس في إحدى حقائبه.

وأضاف المصدر، أنه تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.