★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-11-2021 لعب 17 مباراة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 والتى تستضيفها قطر.

ويتضمن الجدول لعب 11 مباراة فى تصفيات أوروبا فى كأس العالم، ولعب 6 مباريات أخري فى تصفيات أفريقيا.

وتُعد مباراة ألمانيا وأرمينيا، وكذلك مباراة إسبانيا والسويد، وأيضًا مباراة روسيا وكرواتيا بالإضافة إلي قطر وأذربيجان من أهم المباريات اليوم فى تصفيات أوروبا.

وتُعتبر مباريات السنغال والكونغو، وكذلك غانا وجنوب أفريقيا ومالي وأوغندا من أهم مباريات اليوم فى تصفيات أفريقيا.

تقدم المصري اليوم جدول مواعيد مباريات اليوم لعشاق كرة القدم ومتابعي تصفيات كأس العالم.

يتضمن جدول مباريات تصفيات أفريقيا فى كأس العالم اليوم لعب 6 مباريات كما يلي:

اثيوبيا وزيمبابوي فى تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة. الكونغو وبنين، الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر. مباراة مدغشقر وتنزانيا - 3 عصرا بتوقيت القاهرة. موعد مباراة مالي وأوغندا فى تمام الساعة 6 مساءا بتوقيت مصر. مباراة غانا وجنوب أفريقيا فى تمام الساعة 3 مساءا بتوقيت القاهرة. موعد مباراة الكونغو والسنغال فى تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت مصر.

تتضمن مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا اليوم في كأس العالم لعب 11 مباراة كما يلي:

موعد مباراة روسيا وكرواتيا - 4 عصرا. مالطة وسلوفاكيا - 4 عصرا. سلوفينيا وقبرص - 4 عصرا. موعد مباراة ألمانيا وأرمينيا - 7 مساءا. ليشتنشتاين ورومانيا - 7 مساءا. مقدونيا الشمالية وأيسلندا - 7 مساءا. موعد مباراة قطر واذربيجان - 7 مساءا. لوكسمبرج وإيرلندا – 9.45 مساءا. البرتغال وصربيا – 9.45 مساءا. اليونان وكوسوفو – 9.45 مساءا. موعد مباراة إسبانيا والسويد – 9.45 مساءا.

اقرأ أيضًا عن أخبار الرياضة من المصري اليوم

ليفربول يحتفل بتأهل مصر للمرحلة النهائية.. تعرَّف على موعد مباراة الجابون وترتيب جميع مجموعات أفريقيا بتصفيات كأس العالم

جدول ترتيب الدوري المصري وقائمة الهدافين

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين في نهاية الجولة 11