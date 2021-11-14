أخبار عاجلة

"ابن زنان" يُفجِّرها: معسكر "النصر" كان للترفيه والسهر.. وما يحدث أمر مخجل! -
"الطيران المدني" تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021م -
بريطانيا تسجل 40,941 إصابة جديدة بكورونا و150 وفاة -
"السعيدان" نائبًا مساعدًا لمحافظ التدريب المهنى للكليات التقنية للبنين -
متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟ -
هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن الزمالك؟ الحارس يجيب -
ضبط 232 قطعة آثار مختلفة الأحجام بحوزة 5 عناصر إجرامية في أسيوط -
معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية -
أدنى مستوى فى أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء السبت 20-11-2021 -
محافظ الغربية يشارك في تأبين الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-11-2021.. تصفيات أوروبا وأفريقيا في

Print
جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-11-2021.. تصفيات أوروبا وأفريقيا في كأس العالم جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-11-2021.. تصفيات أوروبا وأفريقيا في

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-11-2021 لعب 17 مباراة في تصفيات لكرة القدم 2022 والتى تستضيفها قطر.

ويتضمن الجدول لعب 11 مباراة فى تصفيات أوروبا فى كأس العالم، ولعب 6 مباريات أخري فى تصفيات أفريقيا.

وتُعد مباراة ألمانيا وأرمينيا، وكذلك مباراة إسبانيا والسويد، وأيضًا مباراة وكرواتيا بالإضافة إلي قطر وأذربيجان من أهم المباريات اليوم فى تصفيات أوروبا.

وتُعتبر مباريات السنغال والكونغو، وكذلك غانا وجنوب أفريقيا ومالي وأوغندا من أهم مباريات اليوم فى تصفيات أفريقيا.

تقدم المصري اليوم جدول مواعيد مباريات اليوم لعشاق كرة القدم ومتابعي تصفيات كأس العالم.

يتضمن جدول مباريات تصفيات أفريقيا فى كأس العالم اليوم لعب 6 مباريات كما يلي:

  1. اثيوبيا وزيمبابوي فى تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.
  2. الكونغو وبنين، الساعة 3 عصرا بتوقيت .
  3. مباراة مدغشقر وتنزانيا - 3 عصرا بتوقيت القاهرة.
  4. موعد مباراة مالي وأوغندا فى تمام الساعة 6 مساءا بتوقيت مصر.
  5. مباراة غانا وجنوب أفريقيا فى تمام الساعة 3 مساءا بتوقيت القاهرة.
  6. موعد مباراة الكونغو والسنغال فى تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت مصر.

تتضمن مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا اليوم في كأس العالم لعب 11 مباراة كما يلي:

  1. موعد مباراة روسيا وكرواتيا - 4 عصرا.
  2. مالطة وسلوفاكيا - 4 عصرا.
  3. سلوفينيا وقبرص - 4 عصرا.
  4. موعد مباراة ألمانيا وأرمينيا - 7 مساءا.
  5. ليشتنشتاين ورومانيا - 7 مساءا.
  6. مقدونيا الشمالية وأيسلندا - 7 مساءا.
  7. موعد مباراة قطر واذربيجان - 7 مساءا.
  8. لوكسمبرج وإيرلندا – 9.45 مساءا.
  9. البرتغال وصربيا – 9.45 مساءا.
  10. اليونان وكوسوفو – 9.45 مساءا.
  11. موعد مباراة إسبانيا والسويد – 9.45 مساءا.

اقرأ أيضًا عن أخبار الرياضة من المصري اليوم

ليفربول يحتفل بتأهل مصر للمرحلة النهائية.. تعرَّف على موعد مباراة الجابون وترتيب جميع مجموعات أفريقيا بتصفيات كأس العالم

جدول ترتيب الدوري المصري وقائمة الهدافين

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين في نهاية الجولة 11

صورة ارشيفية من مواجهة سابقة جمعت بين ألمانيا ورومانيا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟

متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟

معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية

معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية

أدنى مستوى فى أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء السبت 20-11-2021

أدنى مستوى فى أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء السبت 20-11-2021

الصحة: لقاح «فايزر» الوحيد المصرح للأطفال في سن 15 عامًا

الصحة: لقاح «فايزر» الوحيد المصرح للأطفال في سن 15 عامًا