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مسرب جديد .. أشرف بن شرقي يوجه «لفظا خارجا» لحكم القمة محمد عادل ()

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فيديو مسرب جديد .. أشرف بن شرقي يوجه «لفظا خارجا» لحكم القمة محمد عادل (فيديو) مسرب جديد .. أشرف بن شرقي يوجه «لفظا خارجا» لحكم القمة محمد عادل ()

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انتشر مساء السبت لمباراة الأهلي والزمالك في القمة 123 والذي بها الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 -2022.

وظهر أشرف بن شرقي مهاجم في الفيديو المسرب، أثناء احتساب محمد عادل ضربة جزاء للنادي الأهلي، يوجه ألفاظ لحكمة المباراة، في الوقت الذي هاجمه محمد أبوجبل، حارس الزمالك، وقال له نصا: «عايز تخلص الماتش كام وأنا معاك». وكل هذه الأمور والحكم لم يتكلم أو يصدر أي قرارا داخل المستطيل الأخضر.

محمد أبوجبل حارس المنتخبب الوطني وفريق الزمالك، يهاجم محمد عادل، حكم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك 123 والذي فاز الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز 2021- 2022.

محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك انتشر له فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثناء اعتراضه على محمد عادل حكم مباراة القمة، بعد احتسابه لركلة جزاء لصالح النادي الأهلي في القمة.

وقال أبوجبل خلال الفيديو المتداول: «عاوز تخلص الماتش كام، قولي عاوز تخلص الماتش كام وأنا معاك».

المصرى اليوم

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