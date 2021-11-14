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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله - بمنطقة المدينة المنورة أمطار رعدية ، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وينبع النخل ، تستمر حتى الـ 5 مساء كما نبّه المركز من هطول الأمطار الرعدية على المدينة المنور والعلا واليتمة وبدر والعيص والفقرة والنباه والمسيجيد وطاشا ووادي الفرع تستمر حتى الساعة 8 مساءز

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

ودعا الدفاع المدني بالمحافظة, المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكذلك نبّه المركز من هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة المكرمة (جدة-ثول-رابغ) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية،وتساقط البرد،وتدني في مدى الرؤية يستمر حتى الساعة 4 مساء.

فيما نبه المركز أيضا من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك تشمل (الديسة-المعظم-المنجور-تبوك-تيماء-جبل اللوز-حالة عمار) تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.