أخبار عاجلة

متحدث الصحة يكشف: هل توفى أطفال بفيروس كوورنا في مصر؟ -
هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن الزمالك؟ الحارس يجيب -
ضبط 232 قطعة آثار مختلفة الأحجام بحوزة 5 عناصر إجرامية في أسيوط -
معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية -
أدنى مستوى فى أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء السبت 20-11-2021 -
محافظ الغربية يشارك في تأبين الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها -
محافظ الغربية يتابع ميدانياً كسح مياه الأمطار من شوارع طنطا كفر الزيات والمحلة -
تحرك لحماية سكان مكة من الأمطار والسيول -
وكالة للخدمات اللوجستية لتيسير تراخيص النقل -
الهلال يواصل الاستعداد لـ"بوهانغ الكوري".. والرئيس يجتمع باللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

Print
هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا
جونز هوبكنز: بلغ إجمالي الوفيات أكثر من خمسة ملايين وفاة

هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 252.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 252.917.218، وإجمالي الوفيات 5.095.372.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 762.929 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.043.462.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 611.222 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.953.838.

في المرتبة الثالثة، تأتي الهند بإجمالي وفيات 463.245، وإجمالي إصابات 34.426.036.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 290.872، وإجمالي إصابات 3.841.661.

وفي المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 249.415، وإجمالي إصابات 8.881.306.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.573، وإجمالي إصابات 2.212.514.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.644، وإجمالي إصابات 4.250.516.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.273، وإجمالي إصابات 9.572.323.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.739، وإجمالي إصابات 4.852.496.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.042، وإجمالي إصابات 6.031.575.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لليوم الثاني.. إصابات "كورونا" في روسيا تتجاوز الـ 37 ألف حالة

لليوم الثاني.. إصابات "كورونا" في روسيا تتجاوز الـ 37 ألف حالة

لليوم الثاني.. إصابات "كورونا" في روسيا تتجاوز الـ 37 ألف حالة

لليوم الثاني.. إصابات "كورونا" في روسيا تتجاوز الـ 37 ألف حالة

وفاة رضيع سوري في خلال أزمة اللاجئين بين بلاروسيا وبولندا

وفاة رضيع سوري في خلال أزمة اللاجئين بين بلاروسيا وبولندا

أمريكا تدعو روسيا لخفض حدة التوتر مع أوكرانيا

أمريكا تدعو روسيا لخفض حدة التوتر مع أوكرانيا