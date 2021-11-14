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بقوة 4.5 درجات.. هزة أرضية تضرب محافظة فارس جنوب إيران

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بقوة 4.5 درجات.. هزة أرضية تضرب محافظة فارس جنوب إيران بقوة 4.5 درجات.. هزة أرضية تضرب محافظة فارس جنوب إيران
لم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار

بقوة 4.5 درجات.. هزة أرضية تضرب محافظة فارس جنوب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر ليلة السبت- الأحد، ضواحي مدينة جويم بمحافظة فارس جنوب إيران، طبقًا لوكالة "فارس" الرسمية.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذه الهزة وقعت بعد منتصف ليلة السبت- الأحد بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن مركز الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 28.27 والطول 54.06 درجة، وعلى عمق 7كم من سطح الأرض.

ووقعت الهزة على بُعد 8كم من مدينة جويم، و20كم من مدينة بناروية، و26كم من مدينة شهر بير، و211كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب إيران.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير حول وقوع أضرار محتملة ناجمة عن الهزة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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