العشري : كيروش نجح في تحقيق الهدف المطلوب ليه الحرب عليه

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أشاد طارق العشري المدير الفني الأسبق لنادي طلائع الجيش بآداء المنتخب الوطني الأول في شوط المباراة الثاني أمام نظيره الأنجولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، والتي جمعت بينهما على ملعب 11 نوفمبر وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثليهما.

وقال العشري في تصريحات لبرنامج «البريمو»: الفوز في مباراتي ليبيا ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة أعطى دفعة قوية للاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، كما نجح الجهاز في مهمته الرئيسية وهي التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في انتظار تحديد منافس الفراعنة للتأهل إلى مونديال قطر ولا اعرف سبب الحرب ضد كيروش «.