سوهاج: تجمعات لمياه السيول تصل إلى المخرات بقرية «أولاد يحى»

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وصلت تجمعات لمياه السيول، التي شهدتها سلاسل جبال البحر الأحمر، إلى مخرات السيول بقرية «أولاد يحى» بمركز دارالسلام شرق محافظة سوهاج، حيث جرى عمل سد إعاقة من خلال معدات الوحدة المحلية لمركز دارالسلام أمام تجمعات مياه السيول البسيطة ومنعها من الوصول إلى منطقة المقابر المتاخمة للقرية.

من جانبه قال الدكتور عمرو العرشى وكيل مديرية الصحة بسوهاج، إن هناك متابعة من غرفة الطواري بالمديرية لحظة بلحظة منذ بدء موجة عدم استقرار الأحوال الجوية بالمحافظة، مؤكداً أنه لا توجد أي إصابات جراء تجمع مياه السيول بقرية «أولاد يحيي» الواقعة بالظهير الصحراوي لسلاسل جبال البحر الأحمر، والتي تشهد عدم استقرار في الطقس منذ الأمس.

وأكد العرشى، على جاهزية جميع المستشفيات والأطقم الطبية، وتوافر جميع أدوية الطواري والأمصال باستقبال المستشفيات تحسبا لأى طوارىء نتيجة التقلبات في الأحوال الجوية بالمحافظة.