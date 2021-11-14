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خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش

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خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش

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أكد الأرجنتيني خوان براون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على صعوبة مهمته مع قلعة الدراويش.

وقال خوان براون في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة، في ظل وضع الفريق الصعب في جدول الدوري، وهدفي هو عودة الكورة الجميلة المعروفة عن النادي الإسماعيلي».

وأضاف:«اثناء تواجدي في البطولة العربية مع فريق الشباب بنادي الهلال السعودي والتي اقيمت في منذ 4 سنواتها، تابعت الأندية المصرية، خاصة نادي ، الذي سنواجهه في المباراة المقبلة».

وأوضح: «الدوري المصري صعب، في ظل تقارب المستوى بين جميع الأندية، هدفي هو خروج الفريق من الكبوة التي يمر بها وتحقيق الانتصارات لانهاء الدوري في مركز متقدم»، مضيفًا :«في الموسم المقبل سوف نسعى للمنافسة على البطولات مع التدعيمات الجديدة».

وعن مواجهة الزمالك المقبلة :«اسعى لنقل للاعبين أسلوب وطريقة اللعب في أسرع وقت حتى يتعودوا عليها قبل المباراة المرتقبة، والظهور بمستوى مميز».

واختتم خوان براون تصريحاته قائلا:«أنا ممتن لجماهير الإسماعيلي، بعد الاستقبال الرائع الذي وجدته منذ وصولي الإسماعيلية، وأعدهم انني سأبذل قصاري جهدي، حتى يخرج الفريق من الكبوة التي يمر بها».

المصرى اليوم

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