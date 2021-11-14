خوان براون: مهمتي مع الإسماعيلي صعبة .. وهدفي عودة الكرة الجميلة للدراويش

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد الأرجنتيني خوان براون المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على صعوبة مهمته مع قلعة الدراويش.

وقال خوان براون في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة، في ظل وضع الفريق الصعب في جدول الدوري، وهدفي هو عودة الكورة الجميلة المعروفة عن النادي الإسماعيلي».

وأضاف:«اثناء تواجدي في البطولة العربية مع فريق الشباب بنادي الهلال السعودي والتي اقيمت في مصر منذ 4 سنواتها، تابعت الأندية المصرية، خاصة نادي الزمالك، الذي سنواجهه في المباراة المقبلة».

وأوضح: «الدوري المصري صعب، في ظل تقارب المستوى بين جميع الأندية، هدفي هو خروج الفريق من الكبوة التي يمر بها وتحقيق الانتصارات لانهاء الدوري في مركز متقدم»، مضيفًا :«في الموسم المقبل سوف نسعى للمنافسة على البطولات مع التدعيمات الجديدة».

وعن مواجهة الزمالك المقبلة :«اسعى لنقل للاعبين أسلوب وطريقة اللعب في أسرع وقت حتى يتعودوا عليها قبل المباراة المرتقبة، والظهور بمستوى مميز».

واختتم خوان براون تصريحاته قائلا:«أنا ممتن لجماهير الإسماعيلي، بعد الاستقبال الرائع الذي وجدته منذ وصولي الإسماعيلية، وأعدهم انني سأبذل قصاري جهدي، حتى يخرج الفريق من الكبوة التي يمر بها».