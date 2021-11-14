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شاحنة هيدروجين تصميم «Pininfarina» تشارك في «رالي داكار 2022» في ()

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شاحنة هيدروجين تصميم «Pininfarina» تشارك في «رالي داكار 2022» في السعودية (فيديو) شاحنة هيدروجين تصميم «Pininfarina» تشارك في «رالي داكار 2022» في ()

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سيكون «رالي دكار 2022» في السعودية مختلفًا قليلاً في العام المقبل، إذ يخطط «رالي داكار» ليكون حدثًا أخضر حيث يسعى المنظمون المشاركين وراء محركات ذات انبعاثات أقل بحلول عام 2030.

وبحسب motor1، يقوم الفريق في شركة «Gaussin» الفرنسية بالعمل على شاحنة تعمل بالطاقة الهيدروجينية، وذلك بإحضار شاحنة السباق التي تعمل بالهيدروجين H2 كأول مركبة هيدروجين كهربائية تتنافس في هذا الحدث.

بينما يواصل العالم سعيه نحو مصادر بديلة للوقود، تتواجد الفرص لرؤية الشركات تختبر أفكاراً جديدة، كما تعتقد شركة «Gaussin» أن شاحنات الهيدروجين والكهرباء هي المستقبل.

حيث تخطط الشركة الفرنسية لتقديم مجموعة من هذه الشاحنات من الجيل الجديد من الفئة 8 خلال وقت قصير، لإظهار مدى قوة هذه الشاحنات وقدرتها على نظام الدفع الهيدروجين والكهرباء وعبوات لوح التزلج.

الجدير بالذكر أنه منذ صناعة السيارات الآلية أصبحت السيارات فرصة لإثبات أسرع وأقوي السيارات، لذلك إذا تمكنت الشاحنة من اجتياز «رالي داكار«الشاق عبر ، فلن تواجه مشكلة في العمل على الطرق العامة الممهدة.

المصرى اليوم

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