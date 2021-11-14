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سيكون «رالي دكار 2022» في السعودية مختلفًا قليلاً في العام المقبل، إذ يخطط «رالي داكار» ليكون حدثًا أخضر حيث يسعى المنظمون المشاركين وراء محركات ذات انبعاثات أقل بحلول عام 2030.

وبحسب motor1، يقوم الفريق في شركة «Gaussin» الفرنسية بالعمل على شاحنة تعمل بالطاقة الهيدروجينية، وذلك بإحضار شاحنة السباق التي تعمل بالهيدروجين H2 كأول مركبة هيدروجين كهربائية تتنافس في هذا الحدث.

بينما يواصل العالم سعيه نحو مصادر بديلة للوقود، تتواجد الفرص لرؤية الشركات تختبر أفكاراً جديدة، كما تعتقد شركة «Gaussin» أن شاحنات الهيدروجين والكهرباء هي المستقبل.

حيث تخطط الشركة الفرنسية لتقديم مجموعة من هذه الشاحنات من الجيل الجديد من الفئة 8 خلال وقت قصير، لإظهار مدى قوة هذه الشاحنات وقدرتها على نظام الدفع الهيدروجين والكهرباء وعبوات لوح التزلج.