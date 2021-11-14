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محمد يوسف ينتقد أكرم توفيق: «لازم تبقى تقيل أكتر من كده»

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محمد يوسف ينتقد أكرم توفيق: «لازم تبقى تقيل أكتر من كده» محمد يوسف ينتقد أكرم توفيق: «لازم تبقى تقيل أكتر من كده»

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أكد محمد يوسف نجم الأهلي السابق، أن كارلوس كيروش مدرب منتخب أكثر المستفيدين من مباراة أنجولا الأخيرة، مشيرا إلى أن المدرب البرتغالي عليه التعلم من صعوبات اللقاء.

وقال محمد يوسف في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»، :«كان يجب على كارلوس كيروش، الدفع بأفشة في الشوط الثاني على حساب عبدالله السعيد، البعيد عن مستواه الفني»، مشيرًا إلى أن مشاركة أحمد ياسر ريان كجناح غير منطقية».

وتابع: «كان هناك أخطاء دفاعية للاعبي منتخب مصر خلال المباراة، وهو ما ظهر جليًا في الهدف الأول، حيث لم يتم الضغط على المنافس».

وانتقد المدير الفني السابق للأهلي أكرم توفيق، قائلا:«لازم تبقى تقيل اكتر من كدة، انت لاعب دولي وظهير ايمن منتخب مصر، مينفعش لاعب انجولا، يورطك بتلك الطريقة».

وأشار :«هدف محمد النني، جاء في توقيت مناسب، قبل نهاية الشوط الأول، وهذا ما ساعدنا على العودة للمباراة».

المصرى اليوم

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