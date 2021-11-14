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قرار مفاجئ من كيروش بخصوص مران اليوم الأحد

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قرار مفاجئ من كيروش بخصوص مران المنتخب اليوم الأحد قرار مفاجئ من كيروش بخصوص مران اليوم الأحد

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عادت إلى أرض الوطن عبر مطار برج العرب، بعثة الوطني قادمة من أنجولا، بعد آداء مباراة الجولة قبل الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل 2-2 وتأهل بذلك إلى الدور الأخير لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وذلك قبل لقاء الجابون في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بستاد الجيش ببرج العرب في ختام مباريات المجموعة.
وقد أجريت للبعثة فور وصولها مسحة طبية للكشف عن للاطمئنان على أعضائها قبل التوجه إلى مقر اقامتهم ببرج العرب.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق غلق تدريبات اليوم الأحد للحفاظ على تركيز اللاعبين والاستعداد الجيد لمباراة الجابون والتعامل معها بأقصى درجات الجدية بصرف النظر عن كون نتيجتها غير مؤثرة على تأهل عن مجموعتها.

المصرى اليوم

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