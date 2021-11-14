«زي النهارده» وفاة الفيلسوف الألمانى هيجل 14 نوفمبر 1831

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اسمه كاملا جورج فيلهلم فريدرك هيجل فيلسوف ألمانى ويعتبر أحد أهم الفلاسفة الألمان، وأهم مؤسسي حركة الفلسفة المثالية الألمانية في أوائل القرن الـ19 وهومولود في شتوتجارت بالمنطقة الجنوبية الغربيةِ من ألمانيا في 27 أغسطس 1770 لعائلة بورجوازية وكان والده موظفاً في الدولة البروسية،وبعدأن أنهى دراساته الثانوية في شتوتجارت التحق بكلية الإلهيات بمدينة توبنجين ودرس التاريخ وفقه اللغة الألمانية والرياضيات بصحبة صديقه هولدرلين الذي صار لاحقا واحدا من شعراء ألمانيا العظماء، أتم هيجل تعليمَه في توبينجر شتيفت وجذبته أعمال إسبينوزا وكانت وروسو. كان هيجل في شبابه راديكاليا، رحب بالثورة الفرنسية، وتمرد على النظام الإقطاعي للملكية البروسية، ولكن الرجعية التي حلت في كل أنحاء أوروبا بعد سقوط إمبراطورية نابليون أثرت في طريقة هيجل في التفكير وأصبحت الفلسفة الحديثة والثقافة والمجتمعَ في نظر هيجل عناصر مليئة بالتناقضاتِ والتَوَتّراتِ، ولقد كان مشروع هيجل الرئيسى الفلسفى يَأْخذَ هذه التناقضاتِ والتَوَتّراتِ ويضعها في سياق وحدة عقلانية شاملة دعاها «الفكرة المطلقة» أو «المعرفة المطلقة» وتقوم فلسفة هيجل المثالية على اعتبار أن الوعى سابق للمادة على عكس النظرية الماركسية حيث المادة سابقة للوعى إلى أن توفى بمرض الكوليرا «زي النهارده» في 14 نوفمبر 1831 تاركا ما يزيد على العشرين مؤلفا تُرجم معظمها إلى العربية.