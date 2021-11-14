«زى النهارده» وفاة الفنان سمير حسنى 14 نوفمبر 2012

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في 1948 وفى القاهرة ولد الفنان سمير حسنى، وامتدت مسيرته الفنية من 1974 إلى 2011، وقد تنوع عطاؤه بين السينما والتليفزيون والمسرح، وهو المعهد العالى للفنون المسرحية في 1971، وصار معيداً فيه، وكان من تلاميذه خالد زكى وفاروق الفيشاوى وأحمد عبدالعزيز، ويحدثنا أحد تلاميذه أيضاً- وهو زكى سالم- عن تفاصيل أكثر من حياته ومشواره الفنى. وقال إن حسنى بدأ مسيرته الفنية بمسلسل «طريق النور»، كما يعد من الفنانين الذين لاقوا شهرة كبيرة في الدول العربية أكثر منها في مصر، ولكنه لم يظهر منذ فترة طويلة على شاشة التليفزيون، وكان آخر عمل فنى له مسرحية «والله زمان»فى 2010 وقبله مسلسل «جنة ونار» عام 2009 مع تيسير فهمى ويوسف شعبان، وقبلها مسرحية «منين أجيب ناس» في 2008. ومن أشهر مسرحياته «أستاذ مزيكا» مع سمير غانم، ومسرحية «روض الفرج» إخراج كرم مطاوع وبطولة سهير المرشدى وأمين الهنيدى، ومسلسل«القضاء في الإسلام» الجزءان الثامن والتاسع، وحديث الصباح والمساء، وحتى لا يغيب القمر، ومسلسل فارس السيف والقلم، ومسلسل لا أنام، ومسلسل بنت الأيام، مع الفنان القدير محمود مرسى وكريمة مختار وفيلم الراقصة والشيطان،ومسلسل بيوت في المدينة، ومسلسل كنوز لا تضيع، ومسلسل حادى بادى، ومحمد رسول الله الجزء الثالث، ومسلسل ابن مين بسلامته، ومسلسل طيور الصيف مع ليلى طاهر، ومسلسل بذور الشر مع الفنان عبدالله غيث وزيزى البدراوى، وفيلم وداعاً للعذاب، حيث قام بالدور الذي لعبه عبدالحليم حافظ في فيلم أيامنا الحلوة، وشاركه البطولة حسين فهمى ونجلاء فتحى ومحمود عبدالعزيز، وقد توفى حسنى «زى النهارده» في 14 نوفمبر 2012 عن 64 سنة في مستشفى المعلمين إثر نزيف حاد بالمخ