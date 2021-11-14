«زي النهارده» إقالة محمد نجيب أول رئيس جمهورية لمصر 14 نوفمبر 1954

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كان اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصربعد تحولها لجمهورية واستمرفى الحكم من يونيو1953إلى نوفمبر 1954 وفى سنواته الأخيرة نسى كثير من المصريين أنه على قيد الحياة حتى فوجئوا بوفاته.

ونجيب مولود في الخرطوم في 7 يوليو 1902 لأب مصرى (ضابط) وأم سودانية النشأة مصرية الأصل والتحق بالكتاب ثم حصل على الابتدائية وبعد البكالوريا والكفاءة حصل على أكثرمن شهادة ودبلوم في أكثرمن مجال فتخرج في الكلية الحربية والشرطة والحقوق وحصل على دراسات عليا في الاقتصاد السياسى وخدم في البوليس والجيش وترقى حتى لواء أركان حرب وخدم بين السودان ومصر وتنقل بين الأسلحة وشارك في حرب فلسطين وجرح، ثم صار مديرا لسلاح الحدود ثم المشاة، وانتخب رئيسا لمجلس إدارة نادى الضباط في 1 يناير 1952 بأغلبية الأصوات بترشيح الضباط الأحرار، وبعد نجاح ثورة يوليو تولى رئاسة الجمهورية وقد رشحه عامر للضباط الأحرار لما كان معروفا عنه من أخلاقيات وثقافة وتاريخ عسكرى مشرف وما يحظى به من شعبية، وتفاقم الخلاف بينه وبين مجلس الثورة وكثرت المصادمات فقدم استقالته في فبراير 1954 واندلعت المظاهرات فأصدر مجلس قيادة الثورة في 27 فبراير 1954 بيانا يعلن عودته إلى أن وقعت أزمة مارس وأقيل من جميع مناصبه «زي النهارده» في 14 نوفمبر 1954 وحددت إقامته في فيلا زينب الوكيل بالمرج 30 عاما، وأطلق السادات سراحه في 1974 وفى أبريل 1983 خصص له مبارك فيلا في منطقة قصر القبة بالقاهرة إلى أن لقى نجيب ربه في 28 أغسطس 1984.