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نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني

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نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني نجل أحمد شوبير : شيكابالا اللاعب الوحيد اللي دعمني

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أكد مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، أنه بكى من رد فعل الجماهير بعد الخسارة أمام إثيوبيا مع منتخب الناشئين.

وقال شوبير خلال تصريحات تليفزيونية: «خسرنا من إثيوبيا 3-1 مع منتخب الناشئين، ولم أكن موفقا خلال هذه المباراة، وبكيت بعدما رأيت ردود فعل الجماهير والتي كانت غير جيدة، لكنها كانت نقطة تحول بالنسبة لي،
وأكمل: «تم شن حملة ضدي وكان عمري 16 عاما، محمد صلاح دعمني وقال لي ركز في القادم، لم أكن أعرف من هو إلا في أخر المكالمة».

وأتم: «شيكابالا اللاعب الوحيد بالزمالك الذي تواصل معي لدعمي أيضًا، وقال لي أنت حارس جيد».

المصرى اليوم

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