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«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب

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«طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب «طلب رحيل هذا اللاعب» .. سيف زاهر يكشف تفاصيل جلسة موسيماني مع الخطيب

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن تفاصيل الجلسة التي عقدها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء.

وقال سيف زاهر في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«موسيماني، اجتمع مع الخطيب، أمس الأول الجمعة، من أجل ابلاغه باحتياجات الفريق خلال الميركاتو الشتوي المقبل».

وأضاف : «المدرب الجنوب افريقي، أكد لرئيس الأهلي تمسكه باستمرار كهربا جناح الفريق، رافضًا رحيله في يناير المقبل»، موضحًا :«المدرب طلب رحيل صالح نصر، صانع ألعاب فريق الشباب والمعار للفريق الأول، لعدم الحاجة إلى خدماته الفنية».

وتابع: «موسيماني، خلال الجلسة قدم تصوره للفترة المقبلة، ووافق على إقامة معسكر للفريق في الإمارات، خلال فترة توقف الدوري في شهر ديسمبر»، مشيرًا:«المدير الفني، استفسر من الخطيب، عن موعد بطولة السوبر الافريقي».

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