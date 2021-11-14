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أكد أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق، أن عدم وجود طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في متتخب مصر خلال المعسكر الحالي، قرار غريب.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الحياة»، :«استبعاد طارق حامد، من معسكر المنتخب غير ممبرر، خاصة أنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في مصر»، مشيرا إلى أن غياب طارق حامد، اثر بالسلب على مستوى الفريق أمام أنجولا.

وأشار : «هدف محمد النني، قبل نهاية الشوط الأولى أنقذنا، وأن أنجولا كانت قادرة على تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف في شباك منتخبنا، تحديدًا في الشوط الأول».

وتابع: «تغيرات كيروش في مباراة أنجولا غريبة، ووجود محمد شريف كجناح يقلل من إمكانياته».

يُذكر أن منتخب مصر تعادل مع أنجولا 2- 2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وسوف يلتقي المنتخب مع الجابون، الثلاثاء المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الاخيرة من التصفيات.

وضمن المنتخب الوطني التأهل إلى المرحلة الفاصلة من تصفيات المونديال بعد احتلاله صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة بفارق 4 نقاط عن منتخب الجاوبن صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط