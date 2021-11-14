مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات

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قال مصطفى شوبير حارس عرين النادي الأهلي، إنه يحلم بان يصبح حارس مصر الأول في المستقبل القريب.

وأضاف مصطفى شوبير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«فايلر ويانكون نصحوني قبل أول مشاركة لي مع الأهلي أنهم من يحددون مستواي وليس السوشيال ميديا».

وشدد: «شهرة والد أي لاعب تزيد من حجم الضغوط في التقييم، لكن يتم انتقادي حتى من قبل أن أشارك أو أحصل على فرصة».

واستطرد :«انتقدوا الأهلي لقيد 4 حراس مرمى في إفريقيا واتهموا النادي بالمجاملة رغم أن قائمة الزمالك ضمت 4 حراس أيضا في نفس الموسم».

وأكد : «لست مظلوما بسبب والدي وكل الفضل يحسب له بعد ربنا، وتم شن حملة ضدي وأنا في سن الـ16 عاما، بسبب خطأ مع المنتخب، وبكيت حينما رأيت حجم الانتقادات، وتلقيت اتصالا من شيكابالا ومحمد صلاح لدعمي».

وأفاد : «مفيش مدرب هيفضلني على حارس في الأهلي لأنني ابن شوبير، وأتمنى أن أصبح حارس مصر الأول في الفترة القادمة، وهذا حلم مشروع».

واختتم : «رمضان صبحي غضب مني بسبب تصريحات والدي عنه في وسائل الإعلام، ولم أتواصل معه منذ رحيله إلى بيراميدز».