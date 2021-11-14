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مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات

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مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات مصطفى شوبير: بكيت بسبب الانتقادات

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قال مصطفى شوبير حارس عرين النادي الأهلي، إنه يحلم بان يصبح حارس الأول في المستقبل القريب.

وأضاف مصطفى شوبير، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«فايلر ويانكون نصحوني قبل أول مشاركة لي مع الأهلي أنهم من يحددون مستواي وليس السوشيال ميديا».

وشدد: «شهرة والد أي لاعب تزيد من حجم الضغوط في التقييم، لكن يتم انتقادي حتى من قبل أن أشارك أو أحصل على فرصة».

واستطرد :«انتقدوا الأهلي لقيد 4 حراس مرمى في إفريقيا واتهموا النادي بالمجاملة رغم أن قائمة ضمت 4 حراس أيضا في نفس الموسم».

وأكد : «لست مظلوما بسبب والدي وكل الفضل يحسب له بعد ربنا، وتم شن حملة ضدي وأنا في سن الـ16 عاما، بسبب خطأ مع ، وبكيت حينما رأيت حجم الانتقادات، وتلقيت اتصالا من شيكابالا ومحمد صلاح لدعمي».

وأفاد : «مفيش مدرب هيفضلني على حارس في الأهلي لأنني ابن شوبير، وأتمنى أن أصبح حارس مصر الأول في الفترة القادمة، وهذا حلم مشروع».

واختتم : «رمضان صبحي غضب مني بسبب تصريحات والدي عنه في وسائل الإعلام، ولم أتواصل معه منذ رحيله إلى بيراميدز».

المصرى اليوم

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