حصل على ٦ ميداليات فى ألعاب القوى .. «عادل» يهزم «صدمة» بتر ساقيه فى حادث سير

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الابتسامة هى أفضل حل لمشاكلك، كلمات بدأ بها الطالب عادل محمد مصدق الحوت، البالغ من العمر 23 عاما، حاصل على بكالوريوس تربية رياضية جامعة الأزهر، والذى تعرض لحادث سير أفقده ساقيه منذ عامين، لكنه تغلب على ظروفه الصحية والنفسية التى ألمت به بالابتسامة والتفاؤل والتفوق فى دراسته، والالتحاق بأحد الأندية الرياضية ليتوج الله مجهوده بالنجاح والتفوق خلال مشاركته فى بطولات ألعاب القوى ورفع الأثقال، واستطاع حصد ٦ ميداليات على مستوى الجمهورية.

قال عادل لـ«المصرى اليوم» إنه تعرض لحادث قطار بمدينة أبوكبير وهو فى الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة الأزهر، وبعد نقله إلى المستشفى أجريت له عملية جراحية أسفرت عن بتر ساقيه، مؤكدا أنه تعرض على أثر ذلك الحادث الأليم لصدمة نفسية ومعاناة كبيرة خلال خضوعه للعلاج داخل المستشفى، وأنه حاول جاهدا أن يمر من تلك الأزمة، وكان ذلك بدعم كبير من والدته وزملائه،، وبعد خروجه من المستشفى استكمل دراسته وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية بتقدير عام جيد، وتقدم بأوراقه للحصول على دبلومة من كلية علوم ذوى الإعاقة بجامعة الزقازيق.

وأكد عادل أن الإعاقة هى إعاقة فكر وليست إعاقة جسد، وهناك نماذج كثيرة تحدت الإعاقة وقهرتها وجعلت منها إرادة وعزيمة قوية، فلا يوجد شىء اسمه مستحيل ما دام الإنسان لديه إرادة وعزيمة، ومن الممكن أن يحقق كل ما يتمناه، لافتا إلى أنه واجه بعض التحديات عقب تعرضه للحادث، وخاصة فى الحركة بالانتقال من مكان لآخر، لكنه كان لديه إصرار وعزيمة للاعتماد على نفسه، حتى استطاع أن يفعل أشياء لم يكن لديه القدرة على فعلها قبل الحادث، مؤكدا على الدور الكبير الذى قامت به والدته وأشقاؤه لدعمه وتحفيزه للخروح من تلك الأزمة، ومساعدته لتحقيق أهدافه.

وأضاف أنه بعد تخرجه فى الكلية بتفوق، مارس ألعاب القوى ورفع الأثقال فى شهر أكتوبر من العام الماضى، والتحق بأحد الأندية الرياضية بالقاهرة، ومن خلال التدريبات الشاقة والمستمرة استطاع أن يشارك فى عدة بطولات حقق خلالها ٦ ميداليات ذهبية وبرونزية وفضية، منها ٥ بطولات على مستوى الجمهورية وبطولة كأس مصر، ولديه أمل كبير فى الالتحاق بالمنتخب ليمثل مصر فى البطولات المحلية والعالمية.