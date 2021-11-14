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قال مصطفى شوبير حارس عرين النادي الأهلي، إن اللاعب الذي لايغضب لعدم المشاركة «معندوش دم»

وأضاف مصطفى شوبير خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«البعض يقلل من قيمة الحارس الثالث لكن هذا لايشغلني وتركيزي سيكون سبب نجاحي مع أول فرصة».

وأكمل: «كنت أملك عرضين للرحيل عن الأهلي عي الصيف الماضي ووافقت من أجل المشاركة لكن الأهلي رفض».

وتابع : «فايلر ويانكون نصحوني قبل أول مشاركة لي مع الأهلي أنهم من يحددون مستواي وليس السوشيال ميديا».

وشدد :«شهرة والد أي لاعب، تزيد من حجم الضغوط في التقييم، لكن يتم انتقادي حتى من قبل أن أشارك أو أحصل على فرصة».

واستطرد :«انتقدوا الأهلي لقيد 4 حراس مرمى في إفريقيا واتهموا النادي بالمجاملة رغم أن قائمة الزمالك ضمت 4 حراس أيضا في نفس الموسم».

وأكد :«تم شن حملة ضدي وأنا في سن الـ16 عاما، بسبب خطأ مع المنتخب، وبكيت حينما رأيت حجم الانتقادات».

وواصل: «كارلوس كيروش ضم 2 حراس من المنتخب الأولمبي لمعسكر المنتخب المصري، يعني انا لو خرجت ولعبت مثلا ممكن الاقي نفسي بنافس الشناوي في حراسة المنتخب».