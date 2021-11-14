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3 محاور تناقشها احتفالية اليوم العالمي للغة العربية في "اليونسكو"
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:04 مساءً
"الحارثي" يستعرض الدور الإعلامي لتطوير منظومة الخدمات البلدية فى ميسان
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الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:04 مساءً
"القحطاني" يحصل على الماجستير بتقدير ممتاز في القيادة التربوية
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:04 مساءً
"مكافحة المخدرات" تقبض على مواطن في حائل بحوزته مادة الحشيش
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:04 مساءً
الكرملين: نلاحظ زيادة استفزازات كييف بدونباس
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 09:57 مساءً
فيضانات تغرق الإسكندرية
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 09:57 مساءً
هل تسقط مدينة مأرب الاستراتيجية بيد الحوثيين؟
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 09:57 مساءً
طهران: نافذة الاتفاق لن تبقى مفتوحة للأبد
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 09:57 مساءً
وزير الدفاع الأمريكي يلتقي بالعسكريين في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 09:56 مساءً
ليبيا.. إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية
-
الاثنين 22 نوفمبر 2021 09:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الكنيسة تتبرأ من زكريا بطرس: نرفض أساليبه وصلتنا به مقطوعة منذ 18 سنة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 14 نوفمبر 2021 01:32 صباحاً
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