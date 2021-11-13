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وزارة الطيران المدني تشارك في معرض دبي الدولي

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وزارة الطيران المدني تشارك في معرض دبي الدولي وزارة الطيران المدني تشارك في معرض دبي الدولي

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غادر مساء اليوم وفد من وزارة الطيران المدني ومصرللطيران إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في فاعليات معرض دبي الدولي للطيران Dubai Airshow 2021 في دورته الـ17 الذي تنطلق فعالياته غدا الأحد وتستمر حتي 18 نوفمبر الجاري بمدينة دبي.

تأتي مشاركة الشركة الوطنية للطيران ها من خلال جناح دعائي يضم عرض العديد من أنشطة الشركة بصفة عامة ومجالات الصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية والتدريب بصفة خاصة حيث تمتلك مصرللطيران إمكانيات كبيرة بشرية ولوجيستية تؤهلها للمنافسة في هذه المجالات وفتح أسواق جديدة وزيادة قاعدة عملائها حيث من المقرر أن يتم خلال فاعليات المعرض إبرام العديد من الاتفاقيات والتعاقدات مع عدد من شركاء صناعة النقل الجوي .

يعتبر معرض دبي للطيران، أهم معرض بالشرق الأوسط والثالث عالمياً، وينعقد كل عامين ويعد منصة أساسية لإطلاق التوجهات الجديدة ومناقشة القضايا التي تساعد في تطوير الطيران إقليمياُ وعالمياً ويشهد المعرض هذا العام مشاركة 1200 عارض من 148 دولة من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 370 شركة ناشئة وجديدة وعرض أكثر من 160 طائرة من أحدث طرازات الطائرات وحضور 40% من صانعي القرار والمهتمين بالصناعة والخبراء في مجال الطيران حول العالم.

المصرى اليوم

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