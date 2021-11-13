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إزالة 36 حالة تعدِ علي أملاك الدولة في بيلا بكفر الشيخ

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إزالة 36 حالة تعدِ علي أملاك الدولة في بيلا بكفر الشيخ إزالة 36 حالة تعدِ علي أملاك الدولة في بيلا بكفر الشيخ

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال ساطور، وبمشاركة قوات الأمن، بقيادة اللواء هشام مطر، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، السبت، حملة مكبرة استهدفت إزالة 36 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بالمركز والمدينة بمساحة إجمالية 12.5 فدان، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.


قال رئيس مدينة بيلا، إن الحملة تأتي بناءً على تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة استرداد حق الشعب والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدى على أملاك الدولة والبناء المخالف، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.


وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشدداً على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

المصرى اليوم

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