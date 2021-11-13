حكومة ميقاتي تتجاهل اليمن

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التزمت الحكومة اللبنانية الصمت حيال طلب حكومة اليمن الشرعية إيقاف تدخلات ميليشيا «حزب الله» في الشأن اليمني، التي أدت إلى تزايد الحرب وتصاعد نزيف الدم.

في حين يتحفظ وزراء «حكومة ميقاتي» على أي تعليق يمس تدخل «حزب الله» في الشأن اليمني.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن العلاقة بين ميليشيا الحوثي و«حزب الله» تعود لسنوات الحرب الأولى في «صعدة»، وأن الحرس الثوري و«حزب الله» يتشاركان ميدانيا في التخطيط وإدارة العمليات والتسليح والقتال على الأرض.

مطالب اليمن من لبنان

- الضغط لإيقاف تدخلات «حزب الله»

- سحب مقاتلي الحزب من اليمن

- إغلاق المكاتب السياسية للحوثي

- طرد قنوات الحوثي ومنابره الإعلامية‏