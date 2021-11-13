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رئيس جامعة سوهاج: تدشين مبادرة «سوهاج خالية من الأمية» الأربعاء

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رئيس جامعة سوهاج: تدشين مبادرة «سوهاج خالية من الأمية» الأربعاء رئيس جامعة سوهاج: تدشين مبادرة «سوهاج خالية من الأمية» الأربعاء

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أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، تنظيم احتفالية لتدشين مبادرة «سوهاج خالية من الأمية»، والتى ستنطلق فعالياتها الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وأوضح عبدالخالق أن تدشين المبادرة سيتم بمركز المؤتمرات الدولي بمقر الجامعة الجديد، بمشاركة وبحضور الدكتور عاشور عمري، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، ونخبة من المختصين والمعنيين بهذا الشأن، لافتاً إلى أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، فقد أدرجت وزارة التعليم العالي قضية محو الأمية ضمن أهدافها الأساسية في ضوء خطة التنمية المستدامة ورؤية 2030، وضرورة مشاركة الجامعات المصرية في التصدى لظاهرة الأمية، وتفعيل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتى تهدف إلى تطوير الريف المصري، وتولي اهتماما كبيرا بملف الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، تؤثر على تقدم المجتمع وتعرقل عمليات التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الجامعة أن محافظة سوهاج تشهد ارتفاعاً في نسبة الأميين والتي تبلغ 20% من إجمالى عدد السكان، أي ما يزيد على 40% من الكتلة الحرجة التي تزيد أعمارهم على 16 سنة، لذلك تم إعداد دراسة وافية تفصيلية عن توزيع الأمية بالقرى، وتم معرفة أعداد الأميين في كل قرية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود وتكاتف جميع الهيئات والجهات المعنية، لإعلان مصر خالية من الأمية 2030.

المصرى اليوم

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