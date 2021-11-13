«قوى عاملة النواب» تناقش 12 طلب إحاطة

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تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عدة اجتماعات بدءا من غد الأحد، تزامنا مع الجلسات العامة للمجلس، وتناقش خلالها عدد من طلبات الاحاطة.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء الدين أبوالحمد، بشأن استغناء إدارة فندق «ميركيور كرنك الأقصر» عن العاملين، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن الفصل التعسفي للعاملين بفندق ميركيور سفنكس، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن الإجازات الاستثنائية لأصحاب التأمينات المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019».

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن تضرر 104 عمال من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي، بشأن إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

كما تنظر اللجنة 7 طلبات إحاطة بشأن «أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة» والمقدمة من النواب هاني مصطفى خضر، محمد سعد الصمودي، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر، يونس عبدالرازق، سلمى مراد، الحسيني عيسى، بهاء الدين أبوالحمد عثمان.