مقاتلات روسية ترافق 4 طائرات استطلاع لدول الناتو فوق البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن طائرات روسية «كشفت ورافقت» 4 طائرات استطلاع تابعة لدول حلف شمال الأطلسي (ناتو) فوق مياه البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان إن وسائل الرادارات التابعة للقوات الجوفضائية الروسية وأسطول البحر الأسود كشفت عن 4 مهمات جوية استطلاعية لطيران الدول الأعضاء في حلف الناتو خلال الـ 24 الماضية.

وأضافت أن جغرافية أنشطة السفن الحربية للناتو وطائرات الحلف الاستطلاعية تركز الآن على الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، بحسب ما ذكرته قناة «آر تي» الروسية.

وأشار البيان إلى 3 طائرات من طراز «بوسيدون» أقلعت من قاعدة سيجونيلا في إيطاليا لتقوم بمهمات تجسس في منطقة أنشطة السفن الأمريكية شمال غربي البحر، فيما قامت طائرة «يو2- إس» الاستراتيجية الأمريكية التي أقلعت من قاعدة أكروتيري في جزيرة كريت، بمهمة استطلاع انطلاقاً من الأجواء الأوكرانية والجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وتابع البيان أن ثلاث سفن حربية، هي طراد «موسكفا» الحامل للصواريخ، وفرقاطة «الأدميرال إيسن» وسفينة الدوريات «بافل ديرجافين» تواصل متابعة تحركات السفن الأمريكية في البحر الأسود، مضيفاً أن الأنشطة العسكرية العدوانية غير المبررة للولايات المتحدة ودول الناتو في البحر الأسود تمثل تهديداً على الأمن الإقليمي والاستقرار الاستراتيجي.