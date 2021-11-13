مستشار الرئيس: الوضع الوبائي لـ«كورونا» مطمئن.. ومصر قادرة على إنتاج لقاح ودواء جديد

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مطمئن، ومسيطر عليه تماما.

وأشار «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إلى أن هناك استيعاب للحالات التي تحتاج للمستشفيات، وكل الأدوية متوفرة، منوها بأن بعض الشركات أعلنت التوصل لأدوية لعلاج كورونا ولكنها لم تثبت فاعلية مع الحالات الشديدة ولكن حققت نتائج جيدة مع الحالات البسيطة والمتوسطة.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن مصر تدرس كل الأدوية التي تم الإعلان عنها للتأكد من فاعليتها وأمانها، حيث أنها ما زالت تحت التجربة، ومصر تدرسها بعناية شديدة.

وكشف تاج الدين تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري الجديد ضد كورونا، قائلا: هناك أبحاث تجرى على نوع من اللقاحات المصرية، ويتم متابعته بشكل دقيق.

وأشار إلى أن اللقاح مازال في مرحلة التجارب ما قبل الإكلينيكية، وعندما يتم إجازته علميا وفنيا من هيئة الدواء المصرية سيتم إنتاجه من خلال إحدى شركات الأدوية.

وأكد مستشار الرئيس أن مصر قادرة على إنتاج لقاح جديد وكذلك دواء جديد، ما دام لدينا الكوادر البشرية والدعم.