الأنبا باخوم يلتقي راهبات سيدة المحبة للراعي الصالح في شبرا

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التقى الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركيّة، براهبات سيدة المحبة للراعي الصالح، بمقر الدير بشبرا. بمشاركة الأخت إيمان فاروق، الرئيسة الإقليمية لراهبات الراعي الصالح بمصر والسودان، وأعضاء الرهبنة.

بدأ اللقاء بالتعارف، ثم ألقى نيافته كلمة حول سينودس الأساقفة ٢٠٢٣ «من أجل كنيسة سنيودسية الشركة، المشاركة، والرسالة». دار الحديث حول الوثيقة التحضيرية لسينودس الأساقفة، من خلال معنى السينودس وأهدافه، واصفًا السينودسية بنار الروح القدس، التي تنير نفوسنا، كما أوضح نيافته أن ما يميز هذا السينودس هو أنه لم يعد قاصرًا على الآباء الأساقفة والمطارنة، بل أصبح يشمل جميع المعمدين.

وتطرق الحديث أيضًا حول الجواهر العشر للسينودس، وكذلك كيفية تفعيل السينودس في الرهبنة، بالإضافة إلى بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها أثناء تنفيذ المسيرة السينودسية.