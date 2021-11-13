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سوهاج: تطوير 8 وحدات صحية بقرى مركز البلينا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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سوهاج: تطوير 8 وحدات صحية بقرى مركز البلينا ضمن مبادرة «حياة كريمة» سوهاج: تطوير 8 وحدات صحية بقرى مركز البلينا ضمن مبادرة «حياة كريمة»

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة عدد 8 وحدات صحية بقرى مركز البلينا في جنوب المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، في إطار خطة المحافظة للإرتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح محافظ سوهاج- في تصريح اليوم- أن الوحدات الصحية التي تم تطويرها، ورفع كفاءتها، تقع بقرى «الحجز، ونجع ابو ستيت، والغابات، والحرجة بالقرعان، والحرجة قبلي، والبورة، والعمارنة، والوحلية الصغيرة»، لافتاً إلى بدء أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية «الغنيمية»، وتسليم قطعة أرض لإنشاء مركز طبي بقرية «بني حميل».

المصرى اليوم

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