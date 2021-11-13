خبيرة تغذية: سمنة الكرش من أخطر الأنواع

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، إن تناول الطعام في الليل يسبب سمنة الكرش، داعية إلى ضرورة عدم تناول الطعام الليل لتجنب السمنة، والعمل على تقسيم الوجبات على مدار اليوم.

وأضافت سهيل، خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز ببرنامج «ست الستات»، المذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء السبت، أن سمنة الكرش من أخطر أنواع السمنة لأن منطقة البطن تضم أهم الأجهزة في جسم الإنسان، حيث تصيب سمنة الكرش بالنوم المتقطع والشخير أثناء النوم والنفس غير منتظم.

وأوضحت خبيرة التغذية العلاجية وصاحبة مبادرة أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء، أن سمنة الكرش تجعل الإنسان تعبان في حياته، مضيفة: «من يعانون من زيادة الوزن أرض خصبة لتبعات ما بعد السمنة، خدوا بالكم».

وأشارت إلى أن السمنة ناقوس خطر يدق أجراسه، حيث تتسبب في أمراض مثل السكر ولا تجعل الإنسان عايش حياته.