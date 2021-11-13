البرلمان العربي يثمن مخرجات مؤتمر باريس

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دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، المقرر أن تعقد في 24 ديسمبر المقبل، محذرا من خطورة تداعيات تأجيل الانتخابات .

وثمن البرلمان العربي نتائج مؤتمر باريس الدولي الذي اختتم أعماله أمس بحضور دولي كبير، موضحا أن اجراء الانتخابات الليبية في موعدها من شأنه أن يعزز سيادة ليبيا وتمكين الحكومة من التعامل مع القضايا الأساسية للأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي .

وشدد البرلمان العربي على الحاجة لبدء انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في اقرب وقت ممكن، الذي من شأنه تعزيز الثقة بين الفصائل الليبية.

وأعرب البرلمان العربي عن أمله في نجاح إتمام الاستحقاق المفصلي، الذي يعقد في مرحلة حاسمة من تاريخ ليبيا، وخروجه بالشكل الذي يليق مكانة الشعب الليبي تمهيدا لعودة ليبيا إلى مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي، مؤكدا عن استعداده لتقديم الدعم اللازم لإجراء الانتخابات الليبية، وأهمية التوافق على مخرجات الانتخابات المقبلة وأن تتقبل كافة الأطراف المعنية نتائج هذه الاستحقاقات.