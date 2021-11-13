«هكذا نتعامل مع السيول».. الصحة توجه طلبا عاجلا للمواطنين بشأن الطقس السيئ

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن 503 مواطنين في أسوان تعرضوا للدغ من العقرب جراء تساقط السيول أمس الجمعة وتلقوا المصل وخرجوا من المستشفيات، مطالبا من يتعرض للدغة العقرب بالتوجه فورا لتلقي اللقاح.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن هناك 3600 جرعة من مصل العقرب متوفرة في محافظة أسوان، وهناك رصيد كافي في مختلف محافظات الجمهورية، وحالات الوفاة في أسوان 4 أشخاص سبب حالة الطقس. وتابع، أن خطة وزارة الصحة لمواجهة موجة التقلبات الجوية شملت الدفع بـ 2119 سيارة إسعاف، و48 سيارة دفع رباعي مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، وتوزيعها على المناطق الحدودية والوعرة، والطرق السريعة في المحافظات المتوقع حدوث السيول بها، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للمتضررين من السيول.

وأشار الدكتور خالد مجاهد إلى أن فرق الطب الوقائي متواجدة في جميع المحافظات بصفة مستمر وتؤدي دورها بشكل مستمر ويتم رفع درجة الاستعداد تحسبا لسوء الأحوال الجوية. وطالب من يتعرض للدغة العقرب يتوجه فورا لتلقي اللقاح.

وكشف خالد مجاهد أنه من المقرر أن يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، أن يعقد مؤتمر صحفي غدا للحديث عن اللقاح المصري الذي عكف على إنتاج المركز القومي للبحوث.