وفد الاتحاد الآسيوي يبدأ جولاته الميدانية بالرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027

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ضمن زيارته المملكة لتفقُّد خطط وجاهزية الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا

افتتح وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم السبت جولاته الميدانية بمدينة الرياض للاطلاع على مرافق ملف السعودية 2027، وذلك ضمن زيارته للمملكة لتفقُّد خطط وجاهزية الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

وكان ملعب الملك فهد الدولي أولى محطات الجولة التي رافق فيها الوفد الآسيوي نائب رئيس ملف "السعودية 2027" ياسر المسحل، وعضوا اللجنة الإشرافية على الملف أضواء العريفي وثامر باسنبل، والمدير التنفيذي للملف إبراهيم القاسم، إلى جانب اثنين من أساطير المنتخب السعودي سابقًا "صالح النعيمة وماجد عبدالله". وقدم فريق الملف شرحًا عن الملعب، وخطة تجديده من خلال رفع السعة العددية للملعب من 58.398 إلى 80.000 مشجع، وإضافة مرافق جديدة، تمنح المشجعين والفِرق تجربة مثالية في يوم المباراة.

وتمثلت الخطوة التالية في الجولة في زيارة استاد مرسول بارك، حيث اطلع الوفد على المرافق الحديثة والمتطورة للملعب الذي تم افتتاحه في عام 2015، ويتسع لـ 25.000 مشجع، تمكنوا من الاستمتاع ببطولات رياضية دولية عدة أُقيمت على هذا الملعب.

واطلع الوفد خلال برنامجه الحافل اليوم على النظام الأمني في السعودية، وتحديدًا ما يتعلق بإدارة الحشود خلال المنافسات الرياضية، من خلال زيارة مركز الطوارئ "911"، حيث قدم فريق الملف شرحًا متكاملاً عن خطط السعودية أمنيًّا أثناء البطولة حال فوز الملف بالاستضافة.

وفي أكاديمية مهد الرياضية، حيث أكبر مشروع رياضي وطني لصناعة الأبطال، قدم مسؤولو الأكاديمية لوفد الاتحاد الآسيوي رؤية واستراتيجية "مهد"، من خلال بناء جيل رياضي وطني جديد، يسهم في نمو الرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص؛ إذ تضع السعودية تطوير النشء والشباب في شتى المجالات من أولوياتها نحو تحقيق رؤية السعودية 2030.

كما شهد برنامج اليوم الثاني من زيارة الوفد الآسيوي تفقُّد خطط "السعودية 2027" فيما يتعلق بخدمات الضيافة والفندقة لأطراف البطولة كافة من "وفود رسمية، منتخبات، وسائل إعلام وجماهير"؛ إذ تشهد السعودية في الأعوام الأخيرة نموًّا وتطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بهذا الجانب.

واختتم الوفد يومه الثاني بزيارة "الدرعية التاريخية"، التي تعتبر مَوطن الدولة السعودية الأولى، ومعلمًا تاريخيًّا وحضاريًّا، يقصده السياح من جميع أنحاء العالم، وتم تسميتها لتكون إحدى المعالم التي ستحتضن الفعاليات الرسمية والجانبية لكأس آسيا في ملف "السعودية 2027".

ويستكمل وفد الاتحاد الآسيوي غدًا الأحد بقية المواقع المجدولة زيارتها في مدينة الرياض قبل أن ينتقل إلى مدينة الدمام مع فريق ملف "السعودية 2027" للاستمرار في جولته التي تختتم الأربعاء المقبل بزيارة بمدينة جدة.

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