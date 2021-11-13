مواعيد ندوات المرشحين لرئاسة الأهلي

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حددت إدارة النادى الأهلى بالتنسيق مع مندوبي المرشحين لمنصب الرئيس في انتخابات الأهلي، المقرر إجراؤها يوم 26 نوفمبر الجاري بمقر النادي الجزيرة، موعد الندوات الخاصة بكل منهما، وذلك وفقًا لما تنص عليه اللائحة الخاصة بالنادي.

وتقرر عقد الندوات الانتخابية الخاصة بخالد سليمان في السابعة مساء الخميس 18 نوفمبر بمقر الجزيرة، والسابعة مساء الجمعة 19 نوفمبر بفرع مدينة نصر، والخامسة مساء السبت 20 نوفمبر في فرع الشيخ زايد.

فيما تعقد الندوات الانتخابية الخاصة بمحمود الخطيب في الرابعة عصرًا يوم الأربعاء 17 نوفمبر بفرع الشيخ زايد، والسابعة مساء الخميس 18 نوفمبر بفرع مدينة نصر، والسابعة مساء الأحد 21 نوفمبر في مقر الجزيرة.

وواصلت إدارة النادي التجهيزات الخاصة باستقبال أعضاء الجمعية العمومية للقيام بعملية التصويت، حيث تم مضاعفة المساحة المخصصة لهم، وذلك للتسهيل عليهم والحفاظ على سلامة الجميع، مع مراعاة التباعد واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لضمان مرور العملية الانتخابية بيسر وفي دقائق معدودة.

وخصصت إدارة النادي عدة أبواب لدخول الأعضاء إلى خيمة التصويت، وعدة أبواب أخرى للخروج منها؛ بحيث يدخل عضو النادي «الخيمة» ويسجل اسمه في الكشوف ثم يتسلم بطاقة التصويت للإدلاء بصوته في دقائق معدودة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد اعتمد في اجتماعه الذي عقد يوم 26 أكتوبر الماضي قائمة المرشحين، في كل المناصب: «الرئاسة، ونائب الرئيس، ‏وأمانة ‏الصندوق، ‏والعضوية فوق السن، والعضوية تحت السن».‏

ووافق المجلس على أن يكون الإشراف قضائيًّا على كافة أعمال الجمعية العمومية التي ‏تشهد ‏انتخاب ‏مجلس إدارة جديد