حسن عبد الفتاح يكشف عن قيمة أجر في اول مسرحة مع الفنان محمد صبحي

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قال الفنان حسن عبدالفتاح، إنه حصل على 300 جنيه في أول مسرحية قدمها مع الفنان محمد صبحي، معقباً: «المفروض كنا ندفع فلوس له، عشان كان بيعملنا».

وتابع «عبدالفتاح»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه تعرف على الفنان محمد سعد في مسرحية «كعب عالي»، ومنذ هذه اللحظة أصبحت هناك علاقة صداقة بينهما، وبعد ذلك قام بالتمثيل معه «اللي بالك بالك».

ولفت إلى أنه قدم الكثير من الأعمال الكثير مع الفنان محمد سعد، معقبًا: «محمد سعد ممثل كبير للغاية، وأنا بقيت أفهمه من نظرة عين»