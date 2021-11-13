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أكد ربيع ياسين، نجم الأهلي السابق، أن كارلوس كيروش محظوظ بتواجد محمد صلاح والنني في منتخب مصر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة: «النواحي الفردية في منتخب مصر ترجح كافة الفريق خلال المباريات الأخيرة، خاصة أن كارلوس كيروش تواجد مع المنتخب خلال 3 مباريات فقط، ولم يتمكن أن فرض طريقة اللعب أمام اللاعبين».

وزاد: «منتخب مصر محظوظ بالمجموعة التي قابلتها خلال المجموعة المؤهلة لكأس العالم، والشوط الأول أمام أنجولا لم نكن متواجدين نهائيا، والشوط الثاني عادت النتيجة بالاجتهاد الفردي».

وواصل: «لابد أن يكون هناك برنامج إعداد قري للاعبين من أجل مواصلة الأداء الجيد خلال الفترة القادمة، والكرة الشاملة حاليا والأفضل هي الجماعية وليس الاعتماد على الفرديات، ولكن المرحلة الحالية مطلوب فيها هذا الأمر».

واختتم: «أمامنا فرصة كبيرة من أجل التأهل لكأس العالم، ولدينا الإمكانيات التي تؤهلنا للصعود لكأس العالم كل مرة، وكيروش استلم المنتخب من حسام البدري وساعدته الظروف خاصة الضغط الإعلامي ليس متواجد عليه مثلما كان متواجدا أمام المدرب السابق».