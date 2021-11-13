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«نعيش حالة نادرة الحدوث».. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين بشأن موجة الطقس السيئ

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«نعيش حالة نادرة الحدوث».. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين بشأن موجة الطقس السيئ «نعيش حالة نادرة الحدوث».. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين بشأن موجة الطقس السيئ

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قالت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة حذرت منذ الأسبوع الماضي من حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس يصحبها أمطار تؤثر على مناطق جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتابعت في تصريحات تلفزيونية، أن بعض المحافظات وهي أسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر تأثرت بأمطار غزيرة ورعدية أمس. وأضافت، أن بعض مراكز البحر الأحمر شهدت سقوط أمطار وهي حلايب وشلاتين والقصير، موضحة أن أسوان كانت أكثر المحافظات تأثرا بالأمطار التي صاحبتها السيول وسقوط حبات البرد.

وأكدت، أن جنوب البلاد شهدت أمس رياح شديدة محملة بالعواصف والأتربة أدت لسقوط الأشجار وبعض الخسائر، كان لأسوان نصيب الأسد منها، مؤكدة أن سرعة الرياح وصلت لـ 40 عقدة .

وأفادت بأن الأمطار مستمرة اليوم ولكنها أقل حدة من أمس، على أن تخف حدة الأمطار غدا وتكون متوسطة إلى خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر وأبوسمبل وشلاتين.

وشددت على أن حالة الطقس التي شهدتها أسوان تسمى حالة جانحة نادرة الحدوث لم تشهدها أسوان منذ عشرات السنوات وسببها التغيرات المناخية التي يعاني منها العالم .

المصرى اليوم

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