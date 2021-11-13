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قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم توفير أكشاك تطعيم لقاح كورونا في محطات مترو الأنفاق وتم البدء بمحطة السادات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: «يمكن لأي مواطن أن يقوم بالتسجيل في المترو ويتلقى اللقاح مباشرة». وتابع: «تسجيل صوتي في مترو الأنفاق لحصول المواطنين على اللقاح وتوجيههم لمراكز تلقي اللقاح في مترو الأنفاق وسيتم توفير أكشاك للحصول على اللقاح في المولات التجارية الكبرى».

وأكمل خالد مجاهد :«غدا سيتم توفير مراكز للحصول على لقاح كورونا بمحطة مصر برمسيس وسيدي جابر».

وأوضح أنه «جاري التوسع في إنشاء أكشاك في محطات مترو الأنفاق من أجل حصول المواطنين على لقاح كورونا، المواطن يحصل على التطعيم ويأخذ الكارت بعد التطعيم مباشرة».