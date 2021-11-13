«متهم بهتك عرض 7 فتيات».. أبرز المعلومات عن الممثل شادي خلف

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تصدر اسم الممثل شادي خلف «تريند» مؤشر البحث الشهير جوجل بعد محاكمته اليوم، في اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات، خلال تقديمه لورش تدريب في التمثيل بالقاهرة.

نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن شادي خلف، بعد قرار تأجيل الحكم عليه إلى 19 ديسمبر المقبل.

_ اسمه الحقيقي شادي نبيل خلف، مواليد 13 أكتوبر عام 1977 بمحافظة القاهرة.

_ درس في كلية التجارة ثم سافر إلى نيويورك للحصول على كورسات في التمثيل في مدرسة «لندن للفيلم».

_ أسس استوديو «ذات» الذي احتفل بتخرج دفعة جديدة من متدربين ورشة التمثيل المكثفة

_ احتفل بحفل زفافه في أكتوبر 2015 على «آية»، ابنة الشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي.

_ والده المؤلف والشاعر المصري نبيل خلف، الذي اتهم بالاستيلاء سابقاً على مبلغ 200 مليون جنيه، في إحدى القضايا التي أحدثت جدلا كبيرًا عبر وسائل الإعلام.

_ بدأ شادي خلف مسيرته الفنية من خلال مشاركته في فيلم «دم الغزال»، الذي عُرض عام 2005، وبعدها شارك في فيلم «على الهوا»، عام 2006، كما ظهر في فيلم «هي فوضى»، وظهر أيضا في «خيانة مشروعة» و«قبلات مسروقة» و«الأولة في الغرام» و«حين ميسرة» و«365 يوم سعادة» و«الثلاثة يشتغلونها» و«كلمني شكراً» و«عبده موتة».

_حصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان الإسكندرية عن دوره في فيلم «قبلات مسروقة».

_كان آخر أعمال شارك فيها شادي خلف، مسلسل «نصيبي وقسمتك» عام 2016، من بطولة هاني سلامة، ونيكول سابا، وشيري عادل، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عطية أمين، على إدريس.

وخلال الأشهر الماضية، عمدت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، على نشر شهادات، تناولت عددًا من وقائع التحرش التي أُحيل بسببها «خلف» إلى المحاكمة، ما ظهر إلى النور على وجه التحديد في يونيو الماضي.

وخلال هذه الفترة، نشرت صفحة، تحمل اسم «egyptiansafety» بعضًا من وقائع تحرش الفنان الشاب بمتدربات ورشته التمثيلية، حتى قالت عنه في منشور: «عشرات الفتيات تم التحرش بهن من شخص واحد خلال ورش التدريب التمثيلية على مدار ست سنوات إلى الآن، وآخريات حاول التعدي عليهن».