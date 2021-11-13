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إصابة 39 شرطياً..ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في السودان إلى 5

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إصابة 39 شرطياً..ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في السودان إلى 5 إصابة 39 شرطياً..ارتفاع حصيلة ضحايا التظاهرات في السودان إلى 5

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قالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم على صفحتها الرسمية بفيسبوك، إن عدد ضحايا التظاهرات التي تشهدها البلاد السبت، ارتفع إلى 5، مشيرة إلى وصول عدد كبير من المصابين بالرصاص إلى مستشفيات مدن العاصمة السودانية الثلاث.

كما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية، على فيسبوك، بسقوط ذات العدد من الضحايا وسط المتظاهرين في أم درمان والخرطوم بالرصاص، وإصابة عدد من المحتجين في مناطق متفرقة بالخرطوم، مشيرة إلى مواجهة “صعوبات في نقل المصابين للمستشفيات”.

ودعت اللجنة في بيان صحفي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات طارئة لوقف ما سمته بـ”قمع المظاهرات”، والمطالبة بـ”حماية حق شعبنا الثائر في التعبير والتظاهر السلمي لانتزاع سلطته كاملة غير منقوصة”.

المصرى اليوم

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