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بعد إصابة 503 مواطنين بأسوان.. «الصحة»: هذا أول إجراء تفعله عند التعرض للدغة عقرب

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بعد إصابة 503 مواطنين بأسوان.. «الصحة»: هذا أول إجراء تفعله عند التعرض للدغة عقرب بعد إصابة 503 مواطنين بأسوان.. «الصحة»: هذا أول إجراء تفعله عند التعرض للدغة عقرب

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كشف الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، تفاصيل الحالة الصحة للمواطنين الذين تعرضوا للدغات العقارب بسبب موجة الطقس السيىء، قائلا: «الأزمة كانت صعبة ولكن تم التعامل معها بشكل جيد».

وأشار حنفي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، إلى أنه تم إعطاء مصل العقارب لكل من تعرض للدغ، وحالتهم جميعا مستقرة، وغادروا المستشفى، مؤكدا أن المحافظة متوفر بها كم كبير من لقاحات العقارب.

ونصح حنفي أي مواطن يتعرض للدغة عقرب أن يتوجه فورا إلى أقرب مستشفى أو وحدة الصحية للحصول على اللقاح، وفي خلال ساعات سيكون بصحة جيدة، معلقا: «أول إجراء يعمله من يتعرض للدغة عقرب يروح المستشفى».

كان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قد أعلن أنه جارى حصر جميع الخسائر جراء المطار الغزيرة، سواء من الانهيارات الجزئية أو الكلية للمنازل والمبانى، بجانب الإصابات والتي جاءت معظمها من لدغات العقارب بحوالي 503 مواطنين.

المصرى اليوم

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