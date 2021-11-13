أهالي قرية «ابن العاص» بالشرقية يحتفلون بتدشين مركز الشباب (صور)

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شهدت قرية ابن العاص بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، احتفالات كبيرة بتدشين مركز شباب القرية، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وعبر أهالي القرية عن فرحتهم بوجود مركز الشباب بتعليق لافتات شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاهتمامه بتطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشاد أعضاء مجلس النواب بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدين أن مشروع مركز شباب ابن العاص دليل كبير على اهتمام القيادة السياسية بالشباب .

وقال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن «حياة كريمة» ستظل واحدة من أعظم المبادرات في تاريخ مصر الحديث، وإنجازا كبيرا يحسب للرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، قال النائب عبدالباقي تركيا إن هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسى مطلع عام 2019 تستهدف في المقام الأول التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف، كما أنها تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة» لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم وأوضاعهم الاقتصادية، بشكل يليق بالمواطن المصرى.

وأكدت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، أن "حياة كريمة" تؤكد سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ برامج وخطط الإصلاح الاقتصادي، حيث تعمل على رفع كفاءة القري في الريف المصري، وتحسين البينة التحتية والاهتمام بشبكات الاتصالات وتحسين جودة الإنترنت بالتعاون مع شركات الاتصالات والتكنولوجيا.

وقالت النائبة سهير القاضي، عضو مجلس النواب، إن "حياة كريمة" حققت نجاحًا واسعًا على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، حيث عملت على النهوض بالتعليم وتطوير المدارس، بالإضافة إلى تجميل المنازل وتحسين الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، فضلا عن إقامة المناطق الصناعية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة.

من جانبه، قال اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن «حياة كريمة» تعد مشروع قومى لا مثيل له، لأنه سيغير بما لا يدع مجالًا للشك وجه القرية المصرية وسيعيد تشكيل المجتمع المصرى من جديد، وأنه سيحدث نقلة وتطور كبير للريف المصرى، مشيرا إلى أن هذه المبادرة جاءت لتعالج إرث كبير من الإهمال والتهميش لقرى مصر.

وأشار النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع «حياة كريمة» يرسخ قيم الانتماء والولاء والمواطنة مما يفشل محاولات جماعات الشر والجماعات الارهابية التي تسعى في محاولات فاشلة لاختراق الاصطفاف الشعبى من جماهير الشعب، وأكد أن المبادرة تعكس أيضا التزام الدولة ومؤسساتها تجاه حماية مواطنيها من الوقوع في براثن الحاجة والعوز وخاصة على مستوي توفير فرص العمل والخدمات الصحية والحق في السكن الآدمى والملائم والحصول على فرص تعليمية وصحية.

فيما قال النائب حاتم عبدالعزيز إن المبادرة ليس هدفها توفير الحياة الكريمة للمواطنين في القرى والريف المصري ولكن تحقيق تنمية شاملة وحقيقية داخل هذه المناطق من خلال تشجيع الشباب المصرى على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يساهم في خفض معدلات البطالة.

من جانبه، أكد كمال عامر، رئيس الاتحاد المصري للتطوع التابع لوزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة الرئاسية اعادت للحياة للعديد من القري المحرومة من مراكز الشباب.

احتفالات أهالي قرية ابن العاص في الشرقية بمركز الشباب

احتفالات أهالي قرية ابن العاص في الشرقية بمركز الشباب

احتفالات أهالي قرية ابن العاص في الشرقية بمركز الشباب