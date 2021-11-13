بدء استقبال أفلام الدورة الـ23 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

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لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة المخرج «سعد هنداوي» عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، استعدادآ لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة الـ ٢٣ للمهرجان.

قال سعد هنداوي إن إدارة المهرجان سوف تقوم باستقبال الأفلام حتى ١٠ يناير ٢٠٢٢ من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.



يذكر أن الدورة الـ ٢٣ للمهرجان من المقرر أن تقام في الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس ٢٠٢٢. ومهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست «زينب عزيز» سنوياً بمحافظة الإسماعيلية. ويعد أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.