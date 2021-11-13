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استعدادًا لاستئناف المنافسات.. ضمك يكسب ودية الاتحاد

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استعدادًا لاستئناف المنافسات.. ضمك يكسب ودية الاتحاد

تغلَّب فريق ضمك الأول لكرة القدم على نظيره الاتحاد بهدفَيْن مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بمقر نادي الاتحاد بجدة؛ وذلك ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقُّف الدولية استعدادًا لاستئناف المنافسات.

افتتح أصحاب الضيافة التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الأولى عن طريق أحمد باحسين، وأدرك فريق ضمك التعادل عبر البرازيلي فيليب، ونجح محمد السهلي في تسجيل ثاني أهداف الضيوف.

وحرص الروماني كوزمين كونترا، مدرب الاتحاد، على إشراك جميع اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية.

استعدادًا لاستئناف المنافسات.. ضمك يكسب ودية الاتحاد

الاتحاد ضمك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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