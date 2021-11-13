محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان أعمال شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقي

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تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، أعمال شفط وتصريف المياه المتراكمة بطريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على سلايل جبال البحر الأحمر، رافقهما السكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومسئولى المرور وشركة المياه وعدد من مسئولى الأجهزة المعنية بمجابهة الأزمات والكوارث.

محافظ قنا يتابع تصريف مياة الامطار

محافظ قنا يتابع تصريف مياة الامطار

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أنه تم الدفع بمجموعة من اللوادر والمعدات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لعمل سدود ترابية على جانب الطريق لمنع تدفق المياه ، مع الدفع بعدد من سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لسحب المياه المتراكمة على الطريق .

محافظ قنا يتابع تصريف مياة الامطار

محافظ قنا يتابع تصريف مياة الامطار

وأضاف محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتصريف مياه الأمطار وإعادة فتح الطرق المغلقة فى اقرب وقت ممكن .