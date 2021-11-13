أخبار عاجلة

رفع كفاءة الإنارة وإزالة الأعمدة المتهالكة في الأقصر -
خبيرة تغذية: العظام أكثر ما يتضرر من زيادة الوزن.. والقهوة الخضراء تقلل الشهية -
بعد تعليق الدراسة في 10 محافظات .. تحرك عاجل من التعليم -
استشاري: الكركم مهم جدًا لرفع الجهاز المناعي -
محافظ الإسكندرية : زيادة الأمطار أصبحت عبئا على البنية التحتية -
إيران تدين الهجوم على قنصليتها في ألمانيا وتدعو لمنع تكرار مثل هذه الهجمات -
"النصر" يضل الطريق للفوز .. ويتعادل مع "الرائد" -
"التدريب التقني" بتبوك تبدأ استقبال طلبات التسجيل في "برامج الدبلوم".. غدًا -
رئيس الأركان اليمني يطالب الجامعة العربية بالضغط لمنع إيران من التدخل في اليمن -
واتفورد يُعمِّق جراح مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يعزز صدارته بثلاثية ليستر سيتي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان أعمال شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقي

Print
محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان أعمال شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقي محافظ قنا ومدير الأمن يتابعان أعمال شفط وتصريف مياه السيول بطريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، واللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، أعمال شفط وتصريف المياه المتراكمة بطريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى، نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة والسيول على سلايل جبال البحر الأحمر، رافقهما السكرتير العام ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ومسئولى المرور وشركة المياه وعدد من مسئولى الأجهزة المعنية بمجابهة الأزمات والكوارث.

محافظ قنا يتابع تصريف مياة الامطار
محافظ قنا يتابع تصريف مياة الامطار

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا أنه تم الدفع بمجموعة من اللوادر والمعدات التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لعمل سدود ترابية على جانب الطريق لمنع تدفق المياه ، مع الدفع بعدد من سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لسحب المياه المتراكمة على الطريق .

محافظ قنا يتابع تصريف مياة الامطار
محافظ قنا يتابع تصريف مياة الامطار

وأضاف محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لتصريف مياه الأمطار وإعادة فتح الطرق المغلقة فى اقرب وقت ممكن .

محافظ قنا يتابع تصريف مياة الامطار

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رفع كفاءة الإنارة وإزالة الأعمدة المتهالكة في الأقصر

رفع كفاءة الإنارة وإزالة الأعمدة المتهالكة في الأقصر

خبيرة تغذية: العظام أكثر ما يتضرر من زيادة الوزن.. والقهوة الخضراء تقلل الشهية

خبيرة تغذية: العظام أكثر ما يتضرر من زيادة الوزن.. والقهوة الخضراء تقلل الشهية

بعد تعليق الدراسة في 10 محافظات .. تحرك عاجل من التعليم

بعد تعليق الدراسة في 10 محافظات .. تحرك عاجل من التعليم

استشاري: الكركم مهم جدًا لرفع الجهاز المناعي

استشاري: الكركم مهم جدًا لرفع الجهاز المناعي