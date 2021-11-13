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البنك الأهلي يستعد لسيراميكا كليوباترا بمواجهة الأميرية

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البنك الأهلي يستعد لسيراميكا كليوباترا بمواجهة الأميرية البنك الأهلي يستعد لسيراميكا كليوباترا بمواجهة الأميرية

يخوض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مباراة ودية غداً الأحد أمام فريق الأميرية أحد أندية القسم الثالث ضمن برنامج المباريات الودية المقرره من قبل خالد جلال المدير الفني أثناء فترة التوقف الدولي.

وعاد فريق البنك الأهلي للتدريبات الجماعية مساء اليوم بعد الراحة 24 ساعة التي منحها خالد جلال للاعبين بالأمس.

وقبل انطلاق المران اجتمع الجهاز الفني بقيادة خالد جلال مع لاعبي الفريق للتأكيد على صعوبة المرحلة المقبلة.

وطالبهم باستمرار الروح الجماعية داخل وخارج الملعب ومواصلة العمل بقوة حتي يستمر الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية.

شهد المران فقرة فنية وخططية الهدف منها استحواذ لاعبي الفريق على الكره لأكبر فترة زمنية وإنهاء الهجمة بشكل إيجابي على مرمي المنافس، بجانب التركيز على التصويب من مسافات متنوعة على المرمى.

وخاض رباعي حراسة المرمى تدريبات بدنية وفنية قوية تحت إشراف إسلام يوسف مدرب حراس المرمى.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في الثامن عشر من نوفمبر الجاري بستاد المقاولون العرب في الثامنة مساء.

المصرى اليوم

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