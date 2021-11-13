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أبوشقة: «30 يونيو» هي الوجه الآخر لثورة 1919

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أبوشقة: «30 يونيو» هي الوجه الآخر لثورة 1919 أبوشقة: «30 يونيو» هي الوجه الآخر لثورة 1919

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قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن هناك معجزة لم تحدث في تاريخ الشعوب بعودة حزب الوفد قويًا بعد غياب 25 عامًا، مضيفا خلال احتفالات الحزب بذكرى عيد الجهاد الوطني.

وأكد أبوشقة أن الكفاح لم يتوقف من أجل أن تبقى حرة أبية وكرامة حقيقية من أجل المواطن المصري، فكنا أمام الوجه الآخر لثورة 1919 الثورة الشعبية الحقيقية وهي من الثورات القليلة في العالم التي لا نظير لها والتي أسست لدولة، وكرمز حقيقي لثورات الشعوب عندما تخرج على قلب وتصميم وإرادة رجل واحد بمطلب واحد هو الوطن وحمايته والدفاع عنه، وهو النموذج الذي رأينا فيه مصر والمصريين كشعب يجمع البشاوات بجوار الجلاليب الزرقاء، وكانت المرأة المصرية تشارك لأول مرة في مظاهرات جنبًا إلى جنب مع الرجل، وكنا أمام شهيدات سقطن دفاعًا عن الوطن.

وأضاف رئيس حزب الوفد أن ثورة 30 يونيو هي الوجه الآخر لثورة 1919، حيث خرج 33 مليون مصري في جميع ربوع مصر لا هدف لهم بجميع الأطياف والفئات سوى الوطن، وتلك هي عظمة مصر والمصريين بأنه عندما تتعرض الدولة المصرية لخطر نجد صلبة قوية تتحطم عليها مؤامرات المتآمرين وأي طامع، وهو ما حدث في 30 يونيو عندما رأينا هذه الصلابة المصرية رافضةً الوضع التي آلت إليه البلاد وتحرك الجميع لحفظ مصر والمصريين.

المصرى اليوم

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