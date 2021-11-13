«آثار عين شمس» تنظم دورة تدريبية للعاملين حول مهارات التواصل الفعال ولغة الجسد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية دورة تدريبية العاملين بالكلية تحت عنوان «مهارات التواصل الفعال ولغة الجسد».

وذكر الدكتور أحمد الشوكي المشرف على قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار خطة تم وضعها لرفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين بالكلية، وقد قام بالتدريب الدكتورة نيفين فاروق مدرب المدربين ومتخصصة في التنمية البشرية وحاصلة على الدكتوراه في مجال الفلسفة من كلية الآداب جامعة عين شمس.

تناولت الدورة تعريف لمفهوم مهارات التواصل وكيفية تطبيقها في محيط الحياة العملية وفي التعامل مع الطلاب وكيفية ايجاد سبل التواصل المجتمعي الفعال، كما تضمنت المحاضرة أنشطة عملية للمشاركين للتدريب على مهارات التفكير والتعاون.